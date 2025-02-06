Ну що означає «яку ще там новину, та ще й чудову»? А таку, що не хтось інший як сам містер Трамп на нашу Одесу свою увагу звернув і, мало того, ще й бачить її привабливим місцем для цих самих… Інвестицій загалом.

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Ну ось і вирішили ми трохи пофантазувати, як заживуть одесити, якщо все задумане (тьху-тьху-тьху!!!) здійсниться:



Нагадаємо, раніше ми ділилися підбіркою мемів, присвячених візиту Джо Байдена до Києва.

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Зображення створено за допомогою нейромережі Grok