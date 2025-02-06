Трамп, как его видит ней
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Ну що означає «яку ще там новину, та ще й чудову»? А таку, що не хтось інший як сам містер Трамп на нашу Одесу свою увагу звернув і, мало того, ще й бачить її привабливим місцем для цих самих… Інвестицій загалом.

Більше подробиць, якщо що ТУТ

Ну ось і вирішили ми трохи пофантазувати, як заживуть одесити, якщо все задумане (тьху-тьху-тьху!!!) здійсниться:

@odeskelife Ось так новина😳 Трамп бачить Одесу привабливим місцем для інвестицій в Україні За повідомленням WSJ, під час осінньої розмови з Володимиром Зеленським Дональд Трамп виділив Одесу як перспективну локацію для інвестицій у готельний бізнес. Як ставитесь до таких інвестицій? #українськийтікток #одеса #grammys #beyonce #swifties #війнавукраїні #новини ♬ оригінальний звук – ОДЕСЬКЕ ЖИТТЯ🩷ЗМІ | ОДЕСА🇺🇦


Нагадаємо, раніше ми ділилися підбіркою мемів, присвячених візиту Джо Байдена до Києва.

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Зображення створено за допомогою нейромережі Grok

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