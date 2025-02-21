Многих украинцев возмутили, недавние высказывания (и это еще мягко выражаясь) президента США. А вот кого-то они вдохновили на создание множества забавных мемов и «фотожаб». Предлагаем вашему вниманию занятную подборку.
А начнем мы с облетевшей мир обложки британского издания Daily Mail, на которой изобразили Трампа в виде пуделя, которого держит за поводок российский диктатор Путин:
Ну а дальше, как говорится, завертелось-понеслось:
И про «эволюцию» российского диктатора тоже не забыли:
А еще вы можете узнать:
- Как одесситы с Днем влюбленных поздравляют;
- О важном приобретении «второй армии мира»;
- Что ждет одесситов, когда в город повалят инвестиции Трампа? (видео).