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Многих украинцев возмутили, недавние высказывания (и это еще мягко выражаясь) президента США. А вот кого-то они вдохновили на создание множества забавных мемов и «фотожаб». Предлагаем вашему вниманию занятную подборку.

А начнем мы с облетевшей мир обложки британского издания Daily Mail, на которой изобразили Трампа в виде пуделя, которого держит за поводок российский диктатор Путин:

Рыжий пудель путина

Ну а дальше, как говорится, завертелось-понеслось:

Карикатура про Трампа и путина

мем про Трампа

Трамп и путин, мем

Мем про Трампа, Один дома

Мем про Трампа, серенада

Трамп и путин, Арктика

Трамп второй Чемберлен

Мем про Трампа: сам пришел

как Трамп смотрит на путина

Трамп и Папа Римский

И про «эволюцию» российского диктатора тоже не забыли:

"Эволюция" путина

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