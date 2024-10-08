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Нічна дронова атака: у Чорноморську загорілася багатоповерхівка (фото)

Нічна дронова атака: у Чорноморську загорілася багатоповерхівка (фото)

У ніч на 8 жовтня російські агресори протягом чотирьох годин тероризували Одеську область ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знищили більшість «шахедів». На жаль, постраждала цивільна інфраструктура.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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У Чорноморську, внаслідок атаки, сталося загоряння квартир на 4-му, 5-му і 6-му поверхах. Пожежу площею 100 м2 оперативно ліквідували рятувальники.

приліт шахеда у Чорноморську

На щастя, обійшлося без людських жертв і постраждалих.

В Одеському районі пошкоджено перекриття та стіни адміністративно-виробничої будівлі з подальшим загорянням, вогонь на площі 50 м2 було ліквідовано.

Ще один безпілотник упав на відкритій території без детонації.

Увечері 7 жовтня 2024 року ворог вкотре атакував Одесу балістикою. Метою агресора стала портова інфраструктура, постраждав суховантаж Optima. Є загиблий і поранені.

Ніч 6 жовтня також була гучною:  росіяни атакували Одещину дронами та балістикою – наслідки атаки

 

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