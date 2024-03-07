Новини Одеси та Одеської області

Росіяни “вітають” одеситок із 8 березня: над містом дзижчать “шахеди” і гримлять вибухи (ОНОВЛЕНО)

Росіяни “вітають” одеситок із 8 березня: над містом дзижчать “шахеди” і гримлять вибухи (ОНОВЛЕНО)

Зважаючи на все, російські агресори не мають наміру дати спокій Одесі та одеситам (і одеситок якраз напередодні Міжнародного Жіночого дня): увечері 7 березня почалася чергова дронова атака. Навала “шахедів” відображають наші сили протиповітряної оборони.

Сигнал повітряної тривоги пролунав о 22.30. І незабаром одесити почули над головами характерне дзижчання та ознаки роботи ППО.

Спочатку моніторингові канали повідомляли про рух групи «шахедів» у бік Затоки та Курортного, а згодом – Чорноморська. Проте їхню присутність добре відчули на собі мешканці мікрорайону Таїрова.

«Дзижчить просто над нашими будинками, бахи та зенітки. Таїрова, адміністрація… Неприємно дуже»,

– написала у соцмережі місцева мешканка.

Також гранично уважними закликають бути мешканцям району Аркадії та Райдужного.

Через кілька хвилин одесити повідомили про рух «мопеда» на Овідіополь.

У будь-якому випадку залишати укриття одеситам ще зарано. До цього наполегливо закликає і голова ОВА Олег Кіпер:

«Одеса та Одеський район, також спустіться, будь ласка, в укриття, якщо ви досі не там!»,

– пише Кіпер.

ОБНОВЛЕНО 23:50:

Як зазначає Телеграм-канал видання «Думська», укриття, яке сьогодні поставили в Аркадії, під час тривоги виявилося закритим.

Постає питання: а навіщо тоді його ставили? Дуже неприємна та показова ситуація!

Утім, у мерії не забарилися відреагувати:

Водночас звуки стрілянини в Одесі не припиняються. Повідомляється про збиті дрони. Проте, заздалегідь, є і приліт… Подробиці наразі невідомі.

ОНОВЛЕНО 00:00:

Станом на північ 8 березня, в Одесі тихо. Але укриття залишати ще рано – відбою не було. Атака на Одеську область продовжується.

«Чорноморськ/Одеса – поки що все, без загрози.
2 мопеди, які летіли у бік Вінницької області, зараз летять у Кіровоградській області курсом північним.
Ще група мопедів (3-5 шт.) пролетіла Криворізький район та влітає у бік Кіровоградської області»,

– моніторить ситуацію відомий Телеграм-канал «Миколаївський Ванек».

Нагадаємо, вранці 7 березня російські агресори атакували Одеську область із літаків тактичної авіації над акваторією Чорного моря. Але ракета Х-31П втратила бойову здатність на підльоті до узбережжя.

А атака дронами в ніч на 2 березня закінчилася в Одесі трагедією: внаслідок удару безпілотника в житлову багатоповерхівку на селищі Котовського загинули 12 людей, у тому числі 5 дітей, наймолодшому з яких було 4 місяці, а найстаршому – 9 років.

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