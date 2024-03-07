Росіяни “вітають” одеситок із 8 березня: над містом дзижчать “шахеди” і гримлять вибухи (ОНОВЛЕНО)

Зважаючи на все, російські агресори не мають наміру дати спокій Одесі та одеситам (і одеситок якраз напередодні Міжнародного Жіночого дня): увечері 7 березня почалася чергова дронова атака. Навала “шахедів” відображають наші сили протиповітряної оборони.
Сигнал повітряної тривоги пролунав о 22.30. І незабаром одесити почули над головами характерне дзижчання та ознаки роботи ППО.
Спочатку моніторингові канали повідомляли про рух групи «шахедів» у бік Затоки та Курортного, а згодом – Чорноморська. Проте їхню присутність добре відчули на собі мешканці мікрорайону Таїрова.
«Дзижчить просто над нашими будинками, бахи та зенітки. Таїрова, адміністрація… Неприємно дуже»,
– написала у соцмережі місцева мешканка.
Також гранично уважними закликають бути мешканцям району Аркадії та Райдужного.
Через кілька хвилин одесити повідомили про рух «мопеда» на Овідіополь.
У будь-якому випадку залишати укриття одеситам ще зарано. До цього наполегливо закликає і голова ОВА Олег Кіпер:
«Одеса та Одеський район, також спустіться, будь ласка, в укриття, якщо ви досі не там!»,
– пише Кіпер.
ОБНОВЛЕНО 23:50:
Як зазначає Телеграм-канал видання «Думська», укриття, яке сьогодні поставили в Аркадії, під час тривоги виявилося закритим.
Постає питання: а навіщо тоді його ставили? Дуже неприємна та показова ситуація!
Утім, у мерії не забарилися відреагувати:
Водночас звуки стрілянини в Одесі не припиняються. Повідомляється про збиті дрони. Проте, заздалегідь, є і приліт… Подробиці наразі невідомі.
ОНОВЛЕНО 00:00:
Станом на північ 8 березня, в Одесі тихо. Але укриття залишати ще рано – відбою не було. Атака на Одеську область продовжується.
«Чорноморськ/Одеса – поки що все, без загрози.
2 мопеди, які летіли у бік Вінницької області, зараз летять у Кіровоградській області курсом північним.
Ще група мопедів (3-5 шт.) пролетіла Криворізький район та влітає у бік Кіровоградської області»,
– моніторить ситуацію відомий Телеграм-канал «Миколаївський Ванек».
Нагадаємо, вранці 7 березня російські агресори атакували Одеську область із літаків тактичної авіації над акваторією Чорного моря. Але ракета Х-31П втратила бойову здатність на підльоті до узбережжя.
А атака дронами в ніч на 2 березня закінчилася в Одесі трагедією: внаслідок удару безпілотника в житлову багатоповерхівку на селищі Котовського загинули 12 людей, у тому числі 5 дітей, наймолодшому з яких було 4 місяці, а найстаршому – 9 років.