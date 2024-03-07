Россияне «поздравляют» одесситок с 8 марта: над городом жужжат «шахеды» и гремят взрывы (ОБНОВЛЕНО)

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в 22:30. И вскоре одесситы услышали над головами характерное жужжание и признаки работы ПВО.

Сначала мониторинговые каналы сообщали о движении группы «шахедов» в сторону Затоки и Курортного, а позже – Черноморска. Тем не менее, их присутствие хорошо ощутили на себе жители микрорайона Таирова.

«Жужжит прямо над нашими домами, бахи и зенитки. Таирова, администрация… Неприятно очень»,

– написала в соцсети местная жительница.

Также предельно внимательными призывают быть жителям района Аркадии и Радужного.

Несколько минут спустя одесситы сообщили о движении «мопеда» на Овидиополь.

В любом случае покидать укрытие одесситам еще рано. К этому же настоятельно призывает и глава ОВА Олег Кипер:

«Одесса и Одесский район, также спуститесь, пожалуйста, в укрытие, если вы до сих пор не там!»,

– пишет Кипер.

ОБНОВЛЕНО 23:50:

Как отмечает Телеграм-канал издания «Думская», укрытие, которое сегодня поставили в Аркадии, во время тревоги оказалось закрытым.

Спрашивается: а зачем тогда его ставили? Весьма неприятная и показательная ситуация!

Впрочем, в мэрии не замедлили отреагировать:

В то же время звуки стрельбы в Одессе не прекращаются. Сообщается о сбитых дронах. Однако, предварительно, есть и прилет… Подробности на данный момент неизвестны.

ОБНОВЛЕНО 00:00:

По состоянию на полночь 8 марта, в Одессе тихо. Но укрытия покидать еще рано – отбоя не было. Атака на Одесскую область продолжается.

«Черноморск/Одесса – пока все, без угрозы.

2 мопеда, которые летели в сторону Винницкой области, сейчас летят в Кировоградской области курсом северным.

Еще группа мопедов (3-5 шт.) пролетела Криворожский район и влетает в сторону Кировоградской области»,

– мониторит ситуацию известный Телеграм-канал «Николаевский Ванёк».

Напомним, утром 7 марта российские агрессоры атаковали Одесскую область из самолетов тактической авиации над акваторией Черного моря. Но ракета Х-31П потеряла боевую способность на подлете к побережью.

А атака дронами в ночь на 2 марта закончилась в Одессе трагедией: в результате удара беспилотника в жилую многоэтажку на поселке Котовского погибли 12 человек, в том числе 5 детей, самому младшему из которых было 4 месяца, а самому старшему – 9 лет.