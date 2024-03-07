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Росіяни знову атакували Одещину ракетами: що відомо

Росіяни знову атакували Одещину ракетами: що відомо

Сьогодні вранці, у четвер, 7 березня 2024 року, російські агресори вкотре атакували Одеську область із літаків тактичної авіації над акваторією Чорного моря.

Як повідомляють у Силах оборони півдня України, ворог направив у бік нашого регіону ракету Х-31П. проте ракета втратила бойову здатність на підльоті до узбережжя.

Руйнуванm та постраждалb[ не зафіксовано.

Також військові зазначають, що ворог продовжує тактику точкових ракетних ударів, випробовуючи та розвідуючи системи протиповітряної оборони.

«Будьте уважні і свідомі. При попередженні про небезпеку переходьте в укриття!» – додали у Силах оборони.

Як повідомлялося раніше, вранці 6 березня російська балістична ракета вибухнула в центрі Одеси, коли там були делегації України з президентом Зеленським і Греції з прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом. Неофіційно повідомлялося про п’ятьох загиблих і таку ж кількість поранених.

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