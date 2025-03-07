Про це повідомили керівник Одеської ОВА Олег Кіпер та Одеська обласна прокуратура.

У результаті виникло загоряння приватного одноповерхового житлового будинку, інші будинки пошкоджено. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували пожежу.

За даними прокуратури, 6 березня пізно ввечері збройні сили рф атакували Одеську область ударними безпілотниками типу «Shahed-136». Під ударами були об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури.

Пошкоджено та зруйновано щонайменше 10 приватних будинків у передмісті Одеси, господарські будівлі, газопровід та автомобілі.

Через атаку ворога без електропостачання залишилося понад дві з половиною тисячі місцевих жителів.

У ніч на 7 березня росіяни запустили по Україні ракети з моря і стратегічних бомбардувальників. За даними моніторів, атака Калібрами тривала приблизно до 4:30, потім по Україні продовжували летіти запущені з Ту-95 ракети.

Вибухи чули від сходу до заходу України: від Харкова до Тернопільської та Івано-Франківської областей.

Міністр енергетики України Герман Галущенко підтвердив, що метою масованого ракетно-дронового удару знову стала енергетична та газова інфраструктура в різних регіонах.

Це наймасованіша атака РФ по енергетиці за останні тижні, що відбувається на тлі тиску США на Україну для переговорів із Росією.

По темі: Все місто без світла: у Південному майже тиждень не буде електроенергії