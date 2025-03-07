На місці обстрілу побував кореспондент «Одеського життя».
Люди оглядають наслідки руйнувань.
Місцевий житель Олександр розповідає, що приліт був у сусідній будинок, він сильно горів. Свій будинок він загасив вогнегасником, але згодом полум’я перекинулося. Його будинок згорів повністю разом із документами.
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Сьогодні вранці, 7 березня, Одещина постраждала також від ракетних обстрілів. Внаслідок падіння уламків збитої ракети, пошкоджено 16 приватних будинків у Подільському районі.
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