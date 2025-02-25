Про це пише Телеграм-канал «Одеське життя».

Так, у соціальні мережі масово вкидається фейк про нібито «звірства у Києві» в перші дні російського вторгнення.

«Улюблений прийом ворожої фабрики фейків – це перенесення своїх злочинів на протилежний бік. За версією пропагандистів, у Києві «купа безробітних та недалеких озлоблених ідіотів» розстрілювала мирне населення, включаючи жінок, дітей та карети швидкої допомоги.

Начебто й не було Бучі та Ірпеня та інших звірств окупантів на початку війни», – наголошується в публікації.

«Одеське життя» нагадує: чергова брехня російських пропагандистів віроломна і безглузда і з кожним днем ​​стає дедалі абсурднішою. Не слід забувати про те, що атори фейків часто створюють сильно емоційно забарвлені вкидання для того, щоб відключити критичне мислення та швидко досягти своєї мети.

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