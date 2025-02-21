Служба розсилки сервісних повідомлень інтернет-провайдера «Ланет» була зламана російськими хакерами. Клієнти компанії отримали недолугі за змістом повідомлення про те, що оператори зв’язку на території «Одеської області Россії» переходять під контроль РФ.

Таке рішення є результатом домовленості американського президента Д. Трампа та російського диктатора В.В Путіна.

Тут і коментувати нічого. Помилилися в усьому. Інформаційні диверсанти розіслали свої фейки мешканцям Київщини. Провайдер «Ланет» на території Одеської області не присутній. Раніше ми розповідали корисні поради про те, як протистояти загрозам у мережі