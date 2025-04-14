Як повідомили в мерії, внаслідок терористичної атаки рф на Одесу у Вербну неділю пошкоджено 78 вікон і 12 дверей у міській лікарні.

Також зафіксовано руйнування оздоблення та стельового покриття у внутрішніх приміщеннях.

Найбільших уражень зазнали відділення нейрохірургії та інтенсивної терапії. Також тимчасово призупинено роботу поліклінічного відділення.

Жертв і постраждалих серед пацієнтів і персоналу немає.

Також у місті пошкоджено житловий будинок, складське приміщення, станцію технічного обслуговування, згоріли автомобілі. На кількох об’єктах спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували наші вогнеборці. За інформацією обладміністрації, внаслідок російської атаки постраждали вісім осіб. Усі постраждалі дістали осколкові поранення та опіки.

Станом на ранок у медзакладах залишається четверо поранених. Інші – продовжують лікування амбулаторно.

Також у вербну неділю російські терористи завдали подвійного удару балістичними ракетами по місту Суми. За оновленими даними, внаслідок цієї атаки загинули 34 людини, з них дві дитини. Постраждали 117 осіб, зокрема 15 дітей.