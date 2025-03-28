Атака на Одещину почалася після опівночі. Повітряні сили попереджали про рух ударних БПЛА з акваторії Чорного моря в бік міста. Близько 1:47 пролунав перший вибух.

«Одесити, будь ласка, перебувайте в безпечних місцях! У місті чути вибухи», – повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Унаслідок ворожої атаки виникло загоряння гаражних приміщень, господарської будівлі, пошкоджено приватні житлові будинки. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Пожежі були оперативно ліквідовані рятувальниками ДСНС та пожежним підрозділом Національної гвардії України.

За попередньою інформацією постраждала 1 людина.

З місцевими жителями працювали психологи.

Від ДСНС залучалися 5 одиниць техніки та 27 пожежників, від Національної гвардії України – 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.

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