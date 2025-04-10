Про нову загрозу попереджають у прес-службі управління Нацполіції в Одеській області.

За даними правоохоронців, такі БпЛА ворог може використовувати для ураження будь-якого регіону нашої країни. Крім того, ризик надзвичайно високий і через те, що час вибуху таких боєприпасів невідомий.

Саме такі вибухонебезпечні предмети були виявлені під час атаки дронами Києва:

«Обов’язково попередьте близьких. Якщо ви побачили підозрілий предмет, не підходьте, не чіпайте, телефонуйте за номерами 101, 102 або 112», – зазначають у поліції.

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