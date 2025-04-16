Про це повідомляє кореспондент «Одеського життя» з місць руйнувань.
У постраждалих будинках приватного сектору вибиті вікна, зруйновані стіни і дахи.
Один із будинків вигорів повністю. Мешканцям одного з понівечених будинків дивом вдалося врятуватися.
Унаслідок атаки постраждали двоє чоловіків і жінка. 66-річного чоловіка з осколковими пораненнями і переломом госпіталізовано, іншим допомогу надано на місці.
Під ударом опинилася одеська гімназія №19. У будівлі вибито шибки та двері, у деяких кабінетах пошкоджено стелю.
Над ліквідацією наслідків російської атаки працюють волонтери та міські комунальні служби.
У житловому секторі працюють співробітники районної адміністрації для надання консультацій щодо оформлення допомоги з міського бюджету та компенсації за державною програмою еВідновлення.
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