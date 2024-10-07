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В Одесі було чутно потужний вибух: повідомляють про приліт балістики

В Одесі було чутно потужний вибух: повідомляють про приліт балістики

Увечері 7 жовтня 2024 року Одесу вкотре обстріляли російські агресори. Попередньо – було використано балістичну ракету. Вибух був такої сили, що його чули у всіх частинах міста та найближчих передмістях.

Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 19:45, а лише через три хвилини пролунав вибух. За інформацією телеграм-каналу “Ніколаєвскій Ваньок”, який пов’язують із ЗСУ та Миколаївською ОВА, ворог використав балістичну ракету “Іскандер-М” з касетною бойовою частиною.

Також є непідтверджена інформація, що вибухів було кілька.

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Відомостей про те, куди влучила ракета, чи постраждалі і руйнування, поки не надходило. Небезпека повторного ракетного удару залишається, мешканців Одеси та передмість місцева влада закликає залишатися в укриттях.

Раніше ми розповідали, що балістична ракета пошкодила цивільне судно в порту Одеської області.

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