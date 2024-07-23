Росіяни розповсюджують новий фейк про ракетний удар по Одеській області

Про це пише Телеграм-канал «Одеське життя».

Нагадаємо, раніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер, а також прокуратура Одеської області та інші офіційні джерела повідомляли, що внаслідок ракетних ударів по припортовій інфраструктурі Одеського району в ніч на 10 липня 2024 року загинуло двоє людей, ще один співробітник порту отримав поранення.

У той самий час російська пропаганда клонувала подібний текст на численних ресурсах (називати які ми, не робити їм зайву «рекламу»). І там йдеться про міфічну атаку на склад із ракетами, де нібито працювали британські військові. На думку виробників фейків, було знищено склад та цілий загін британців.

Інформаційне вкидання побудовано за класичними канонами: інформація нібито ексклюзивна та сенсаційна, але як джерело вказані якісь «доблесні одеські підпільники» та «наші товариші на місцях».

«Склад ракет знищено, але детонації не було, залишки цілого загону вивезли, як пишуть російські казкарі, однією машиною швидкої допомоги із сиреною до Румунії. Уявляєте?», – йдеться у повідомленні.

Раніше в Силах оборони Півдня України повідомили, що в результаті ракетного удару по Одеській області у понеділок, 22 липня, частково зруйновано фасад адміністративної будівлі приватного підприємства та складські приміщення, а також пошкоджено цивільні автомобілі.