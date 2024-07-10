Уночі ворог атакував Одеську область ракетами: є загиблі та руйнування

“Одеське життя” повідомляло про появу близько третьої ночі з боку Чорного моря дрона-розвідника.Було оголошено ракетну небезпеку. За годину з’явилися повідомлення про кілька ракет у бік Одеси і вже за кілька хвилин пролунали кілька вибухів.

Про наслідки атаки повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Прильоти були по портовій інфраструктурі Одеського району. Унаслідок чого двоє людей загинули – охоронець і водій вантажівки.

Ще одна людина, вахтовий матрос, отримала поранення. Наразі потерпілий отримує всю необхідну допомогу в лікарні.

Пошкоджень від уламків зазнали складські приміщення, вантажний автотранспорт і цивільний теплохід. Через пошкодження судна, стався витік рідини. Наслідки ліквідовують.

У Повітряних силах України та Силах оборони Півдня уточнили, що вночі окупанти атакували Одещину балістичною ракетою, імовірно “Іскандер-М”, і 4 керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 з території тимчасово окупованого Криму.

Залучалася винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

У результаті бойової роботи три ворожі ракети та три ударні БпЛА не досягли своїх цілей.