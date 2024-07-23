Россияне распространяют новый фейк о ракетном ударе по Одесской области

Россияне распространяют новый фейк о ракетном ударе по Одесской области

Российская пропаганда в очередной раз оправдывает атаку по гражданской инфраструктуре Одесской области ложью о якобы расположенных там военных объектах.

Об этом пишет Телеграм-канал «Одеське життя».

Напомним, ранее глава Одесской ОВА Олег Кипер, а также прокуратура Одесской области и другие официальные источники сообщали, что в результате ракетных ударов по припортовой инфраструктуре Одесского района в ночь на 10 июля 2024 года погибли два человека, еще один сотрудник порта получил ранения.

В то же время российская пропаганда клонировала схожий текст на бессчетных ресурсах (называть которые мы не будем, чтобы не делать им лишнюю «рекламу»). И там говорится о мифической атаке на склад с ракетами, где якобы работали британские военные. По мнению производителей фейков, были уничтожены склад и целый отряд британцев.

Информационный вброс построен по классическим канонам: информация якобы эксклюзивная и сенсационная, но в качестве источника указаны какие-то «доблестные одесские подпольщики» и «наши товарищи на местах».

«Склад ракет уничтожен, но детонации не было, остатки целого отряда вывезли, как пишут российские сказочники, одной машиной скорой помощи с сиреной в Румынию. Представляете?», – говорится в сообщении.

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Ранее в Силах обороны Юга Украины сообщили, что в результате ракетного удара по Одесской области в понедельник, 22 июля, частично разрушен фасад административного здания частного предприятия и складские помещения, а также повреждены гражданские автомобили.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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