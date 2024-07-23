Росіяни вдарили ракетою по підприємству в Одеській області: наслідки (фото)

Про це повідомили в Силах оборони Півдня України.

Ворог не припиняє тактику точкових ударів. Зранку, 22 липня 2024 року, російські окупанти атакували Одещину балістикою – ціллю знову став цивільний об’єкт.

“Агресор діє підступно і завдає свої удари в той час, коли люди перебувають на робочих місцях. Цього разу, на щастя, обійшлося без жертв”, – зазначили військові.

Нагадаємо, під час ворожої атаки 18 липня українські військові вперше збили над Одеським регіоном балістичну ракету “Іскандер”. У ВМС України наголосили, що сталася знакова подія.