Росіяни атакують балістикою Одесу: пролунав вибух

Сигнал повітряної тривоги пролунав о 21:00. Тоді ж моніторингові канали повідомили про загрозу балістики з території тимчасово окупованого Криму.

Пізніше стало відомо про швидкісну ціль на Одесу. Під загрозою опинилися мікрорайон Таїрова та місто Чорноморськ. І о 21:03 пролунав вибух.

Попередньо є «приліт» в області.

«В області приліт. До відбою сидимо у безпечних місцях, можливо, ще буде», – попереджає один із місцевих телеграм-каналів.

«Вибух в межах Одеського району. Попередньо, знову «Іскандер-М», – повідомляє речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук.

Офіційна інформація та подробиці події стануть відомі пізніше.

До відбою тривоги перебуваємо у безпечних місцях.

Нагадаємо, увечері 10 жовтня ворог атакував балістикою Одеську область. Удар прийшовся по одному з фермерських. господарств Одеського району. Загинуло 4 людини, у тому числі 16-річна дівчинка-підліток.

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ОНОВЛЕНО 21:36:

О 21:32 було дано відбій повітряної тривоги.