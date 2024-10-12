Новости Одессы и Одесской области

Россияне атакуют баллистикой Одессу: прогремел взрыв

Россияне атакуют баллистикой Одессу: прогремел взрыв

Вечером субботы, 12 октября 2024 года, российские агрессоры снова атакуют Одессу и область баллистическими ракетами. Несколько минут назад в городе прогремел сильный взрыв.

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в 21:00. Тогда же мониторинговые каналы сообщили об угрозе баллистики с территории временно оккупированного Крыма.

Позже стало известно о скоростной цели на Одессу. Под угрозой оказались микрорайон Таирова и город Черноморск. И в 21:03 прозвучал взрыв.

Предварительно, есть «прилет» в области.

«В области прилет. До отбоя сидим в безопасных местах, возможно, еще будет», – предупреждает один из местных Телеграм-каналов.

«Взрыв в пределах Одесского района. Предварительно, снова «Искандер–М», – сообщает спикер Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук.

Официальная информация и подробности произошедшего станут известны позже.

До отбоя тревоги находимся в безопасных местах.

Напомним, вечером 10 октября враг атаковал баллистикой Одесскую область. Удар пришелся по одному из фермерских хозяйств Одесского района. погибли 4 человека, в том числе 16-летняя девочка-подросток.

Еще по теме: Погибли люди, пострадали кони: фоторепортаж с места прилета баллистики под Одессой.

ОБНОВЛЕНО 21:36:

В 21:32 был дан отбой воздушной тревоги.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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