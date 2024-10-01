Росіяни атакували підстанцію Запорізької АЕС: наслідки

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Унаслідок російської атаки на магістральну підстанцію знеструмлено одну з ліній живлення окупованої Запорізької АЕС.

«Черговий акт російського тероризму створив загрозу аварії на окупованій Запорізькій АЕС. Вимагаємо негайно виконати резолюцію МАГАТЕ та повернути окуповану АЕС під український контроль. Безпечна експлуатація Запорізької АЕС можлива тільки під контролем України», – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

У міністерстві не уточнили, коли саме сталася атака. І повідомили, що енергетики працюють над ліквідацією наслідків ворожого обстрілу, щоб якнайшвидше відновити повноцінне живлення окупованої АЕС.

Нагадаємо, 11 серпня 2024 року на території Запорізької атомної станції сталася пожежа на об’єкті технічного водопостачання. Серед причин пожежі називалася свідома провокація окупантів.