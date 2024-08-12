Пожежа на Запорізькій АЕС: чи в нормі радіаційний фон

Що відомо про пожежу на ЗАЕС

У неділю, 11 серпня, близько 20:00 на території Запорізької атомної станції сталася пожежа на об’єкті технічного водопостачання.



Голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко заявив, що, за неофіційною інформацією від джерел із протилежного берега, росіяни підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості. Він зазначив, що ЗАЕС працює в штатному режимі.

За твердженням “Росатома”, основну пожежу загасили до 23:30 силами пожежників МНС. Внутрішнім конструкціям градирні завдано “серйозної шкоди”, “цю подію можна характеризувати як факт ядерного тероризму”.

Градирня – пристрій для охолодження великої кількості води спрямованим потоком атмосферного повітря. На Запорізькій АЕС є дві градирні, розташовані на північній стороні ставка-охолоджувача за межами периметру станції, але використовувалися вони коли Запорізька АЕС працювала на повну потужність, а не після заморозки роботи.

Експерти МАГАТЕ запросили доступ до градирні для оцінки збитків.

“Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізькій атомній електростанції в Україні стали свідками густого темного диму, який виходив із північно-західної частини станції, після того, як почули кілька вибухів протягом вечора. Команді повідомили, що сьогодні сталася ймовірна атака безпілотника на одну з градирень станції. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі підтвердив, що це не вплине на ядерну безпеку”.

Чи є радіоактивна небезпека

У компанії “Енергоатом” заявляють, що порушень меж та умов безпечної експлуатації немає. Перевищень контрольних рівнів щодо викидів та скидів радіоактивних речовин не зафіксовано.

Причиною пожежі міг бути свідомий підпал градирні орками.

“Градирня номер один розташована приблизно за кілометр від енергоблоків станції.

Відомо, що рашисти використовують приміщення і споруди АЕС як військові склади для розміщення техніки, зброї, вибухівки та військової амуніції. У машзалах станції вони розмістили військові автомобілі. Градирні також використовуються як приміщення для складування та приховування військового обладнання та амуніції, через що значно збільшуються ризики виникнення пожеж у виробничих приміщеннях АЕС”, – розповіли в “Енергоатомі”.

Зазначається, що деградація систем та елементів АЕС з кожним днем погіршує загальну безпекову ситуацію на ЗАЕС і масштабні пожежі можуть призвести до радіаційної аварії.

“Водночас повідомляємо, що радіаційний стан на станції перебуває в межах чинних норм, загрози радіаційного забруднення для населення наразі немає.

Використання рашистами атомної станції як військової бази наражає весь світ на загрозу катастрофи на ядерному об’єкті. Лише звільнення ЗАЕС та передача її єдиному легітимному оператору”, – йдеться в повідомленні Енергоатома.