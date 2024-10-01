Россияне атаковали подстанцию Запорожской АЭС: последствия

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

В результате российской атаки на магистральную подстанцию обесточена одна из линий питания оккупированной Запорожской АЭС.

«Очередной акт российского терроризма создал угрозу аварии на оккупированной Запорожской АЭС. Требуем немедленно выполнить резолюцию МАГАТЭ и вернуть оккупированную АЭС под украинский контроль. Безопасная эксплуатация Запорожской АЭС возможна только под контролем Украины», — отметил министр энергетики Герман Галущенко.

В министертве не уточнили, когда именно произошла атака. И сообщили, что энергетики работают над ликвидацией последствий вражеского обстрела, чтобы как можно быстрее восстановить полноценное питание оккупированной АЭС.

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Напомним, 11 августа 2024 года на территории Запорожской атомной станции произошел пожар на объекте технического водоснабжения. Среди причин пожара называлась сознательная провокация оккупантов.