Про те, що мешканці прикордонних українських населених пунктів можуть вільно приймати ефірний сигнал російського телебачення та радіо, повідомляють власні кореспонденти “Одеського Життя” та Центру публічних розслідувань.

Нещодавно очільник Одеської ОВА Олег Кіпер виступив із заявою про встановлення та успішне тестування спеціального обладнання для посилення українського сигналу з метою нейтралізації трансляцій з території невизнаної Придністровської Молдавської Республіки.

“Маємо приблизно 400 кілометрів спільного кордону з Придністров’ям, де ворожі передавачі поширюють сигнал на десятки, а іноді й сотні кілометрів вглиб української території. Спільно з Держспецзв’язком працюємо над припиненням цієї інформаційної експансії”, – наголосив Кіпер.

Протидіяти ворожому мовленню у прикордонні має Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації, а саме її підрозділ – Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення.

Експериментальний запуск системи протидії відбувся влітку поточного року.

“Одеське Життя” вже протягом десяти років звертає увагу на проблематиці поширення російської дезінформації та пропаганди через передавачі на території ПМР. Це тимчасово окупований Росією регіон Молдови.

На початку березня 2024 року український уряд схвалив виділення 152 мільйонів гривень з резервного фонду державного бюджету на розбудову системи блокування антиукраїнського мовлення у прикордонних регіонах.

Фінансування надійшло до Держспецзв’язку для “впровадження мережі нейтралізації антиукраїнського телерадіомовлення у прикордонних зонах України з використанням спеціалізованих комплексів блокування сигналів радіоелектронного та телевізійного обладнання”.