Жителі Одеської області більше не зможуть дивитися ворожу пропаганду

Про це йдеться в сюжеті для марафону «Єдині новини».

Цій проблемі вже багато років. Саме з території Молдови, частина якої перебуває під цілковитим контролем держави-агресора, жителі Одещини отримували сигнали ворожого телебачення. І ось, нарешті, проблему почали вирішувати на державному рівні. Фахівці Державної служби спецзв’язку та захисту інформації встановлюють уздовж кордону спеціальні вежі, які блокують російські теле- та радіосигнали. Таких – в області вже п’ятнадцять.

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Нині мешканці прикордонних районів можуть дивитися лише українські канали. Хоча ще зовсім нещодавно дивилися російський контент: потужний сигнал із Придністров’я можна було спіймати не лише антеною, а й звичайним дротом чи «цвяхом, забитим у стіну». Тож деякі місцеві жителі, піддавшись пропаганді, вірили, що події в Бучі та Ірпені – це все «постановка».

Встановлене обладнання ще тестують. І якщо ворожі телесигнали тут уже в минулому, то російське радіо досі спіймати доволі легко. Такі «дірки» зв’язківці пояснюють тим, що триває налаштування системи. Проблеми виявляють і їх невдовзі вирішать.

«Далекі райони, які межують із Придністров’ям, вони, на жаль, десь у низинах. До них не завжди доходив наш сигнал. І це була проблема, тому що наші люди слухали інший контент. І наше завдання було, як мобільний зв’язок закрили, так закрити FM-сигнал, інші сигнали, телебачення для того, щоб покрити повністю всю територію Одеської області», – розповів журналістам начальник Одеської ОДА Олег Кіпер.

Нагадаємо, робота з відключення російських супутникових телеканалів на Одещині почалася ще на початку повномасштабного вторгнення рф. За ці роки пропагандистам не раз вдавалося зламувати українське супутникове телебачення в нашому регіоні.