Російська ракета влучила по курортному селищу в Одеській область: подробиці

5 червня 2024 року російські агресори завдали удару по курортному селищу на Одещіні. Постраждала цивільна рекреаційна інфраструктура.
Інформації, чи постраждали люди із офіційних джерел не надходило. А в Одеській обласній прокуратурі повідомили, що там розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Зараз слідчі відомства документують наслідки.
В повідомленні прокуратури говориться, що, за даними слідства, 05 червня близько 17:00 збройні сили рф завдали ракетний удар по цивільній інфраструктурі Одещини.
Ворог поцілив по об’єктам туристичної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі.
Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місці подій прокурори у взаємодії зі слідчим УСБУ документують черговий воєнний злочин рф.
Нагадаємо, що сьогодні вдень, у середу, 5 червня 2024 року, російські війська вкотре вчинили військовий злочин, коли атакували територію Одеської області балістичною ракетою. Вибух був гучний, його добре чули мешканці південної частини Одеси.
Повітряну тривогу оголосили о 16:56. Повідомлялося, що існує загроза удари балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму.
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Фото – Одеська обласна прокуратура