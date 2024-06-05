Росіяни атакували Одеську область балістикою – прогримів потужний вибух

Сигнал повітряної тривоги пролунав о 16.56. Повідомлялося про вихід балістики з окупованого Криму, ймовірно, у бік Чорноморська-Овідіополя. І вже буквально за кілька хвилин одесити почули вибух.

“Це знову був Іскандер-М”, – пише один з місцевих моніторингових Телеграм-каналів.

За неофіційною інформацією, є “приліт” у Затоці.

В даний час загроза нових пусків залишається актуальною і тому одеситам бажано перебувати в укриттях.

“Одеське життя” продовжує стежити за ситуацією.

ОНОВЛЕНО: о 17:27 було дано відбій тривоги.

Нагадаємо, вранці, вівторка 4 червня, ворог також атакував Одеську область балістичної. ракетою з касетною бойовою частиною. Одесити чули сильний вибух.

Фото ілюстративне