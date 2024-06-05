Росіяни атакували Одеську область балістикою – прогримів потужний вибух

Сьогодні вдень, у середу, 5 червня 2024 року, російські агресори та військові злочинці вкотре атакували територію Одеської області балістичною ракетою. Вибух був добре чутний і в Одесі.
Сигнал повітряної тривоги пролунав о 16.56. Повідомлялося про вихід балістики з окупованого Криму, ймовірно, у бік Чорноморська-Овідіополя. І вже буквально за кілька хвилин одесити почули вибух.
“Це знову був Іскандер-М”, – пише один з місцевих моніторингових Телеграм-каналів.
За неофіційною інформацією, є “приліт” у Затоці.
В даний час загроза нових пусків залишається актуальною і тому одеситам бажано перебувати в укриттях.
“Одеське життя” продовжує стежити за ситуацією.
ОНОВЛЕНО: о 17:27 було дано відбій тривоги.
Нагадаємо, вранці, вівторка 4 червня, ворог також атакував Одеську область балістичної. ракетою з касетною бойовою частиною. Одесити чули сильний вибух.
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