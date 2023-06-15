Росіяни вночі атакували Одесу дронами-камікадзе

Вночі, 15 червня, росіяни атакували Одесу тринадцятьма ударними дронами типу “Shahed-136/131”. Всі вони буди знищені силами ППО.
Як повідомляють в ОК “Південь”, силами та засобами ППО повітряного командування “Південь” збито 11 дронів, ще 2 – воїнами інших складових Сил оборони.
Всього цієї ночі по Україні росіяни випустили 20 БпЛА та чотири крилаті ракети. Одну ракету знищили, ще три влучили в підприємство у Кривому Розі.
Нагадаємо, вчора, 14 червня, росіяни обстріляли “Калібрами” Одесу, є загиблі і поранені.
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Фото ілюстративне.