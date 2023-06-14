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Одесу обстріляли “калібрами”: є загиблі та поранені (фоторепортаж)

Одесу обстріляли “калібрами”: є загиблі та поранені (фоторепортаж)

Росіяни спрямували на Одесу 4 “Калібри” з корабля в Чорному морі. Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнесцентр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Про це повідомляють в Оперативному командуванні (ОК) “Південь”.

За інформацією ОК “Південь”, 3 особи загинули і 7 отримали поранення.

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Влучанням ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж в самому центрі Одеси спричинило руйнування на площі в 1000 кв. м та пожежу на площі 400 кв. м.

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Триває розбір завалів. Під ними можуть бути люди.

На місці працюють рятувальники, через роботу слідчих груп тимчасово перекрито рух по проспекту Шевченка (від проспекту Гагаріна до Пироговської).

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Нагадаємо, під час попереднього обстрілу в Одесі загинули люди, пошкоджені будинки, школи та дитсадки: прокуратура розпочала розслідування.

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Фото: ОК “Південь”

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Редакція ПРОФІЛЬ

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