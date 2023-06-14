Одесу обстріляли “калібрами”: є загиблі та поранені (фоторепортаж)

Росіяни спрямували на Одесу 4 “Калібри” з корабля в Чорному морі. Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнесцентр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Про це повідомляють в Оперативному командуванні (ОК) “Південь”.

За інформацією ОК “Південь”, 3 особи загинули і 7 отримали поранення.

Влучанням ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж в самому центрі Одеси спричинило руйнування на площі в 1000 кв. м та пожежу на площі 400 кв. м.

Триває розбір завалів. Під ними можуть бути люди.

На місці працюють рятувальники, через роботу слідчих груп тимчасово перекрито рух по проспекту Шевченка (від проспекту Гагаріна до Пироговської).