Россияне ночью атаковали Одессу дронами-камикадзе

Ночью, 15 июня, россияне атаковали Одессу тринадцатью ударными дронами типа Shahed-136/131. Все они были уничтожены силами ПВО.
Как сообщают в ОК «Юг», силами и средствами ПВО воздушного командования «Юг» сбито 11 дронов, еще 2 — воинами других составляющих Сил обороны.
Всего этой ночью по Украине россияне выпустили 20 БпЛА и четыре крылатые ракеты. Одну ракету уничтожили, еще три попали в предприятие в Кривом Роге.
Напомним, вчера, 14 июня, россияне обстреляли «Калибрами» Одессу, есть погибшие и раненные.
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Фото иллюстративное.