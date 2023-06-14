В “Таврія В” розповіли, що було на складі, куди влучила російська ракета (фото)

Сьогодні, 14 червня, о третій ночі ворожа ракета поцілила в продовольчий склад «Таврія В». Удар був миттєвий, а вибух жахливої сили. Загинуло троє співробітників, четверо в критичному стані у лікарні.

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Основний ворожий удар прийшовся у відділ дитячих товарів, де зберігались підгузки, дитяче харчування, жіноча гігієна, – повідомляють в “Таврія В” на сторінці в Facebook.

Також в “Таврія В” зазначають, що після вибуху розпочалась пожежа, яку працівники складу, здебільшого жінки, попри отримані поранення та контузію, самотужки почали гасити. Вони допомагали один одному та шукали зниклих.

Завдяки злагодженій та рішучій роботі команди “Таврія В”, бригад ДСНС, поліції та “швидкої” допомоги, які прибули своєчасно, пожежа була локалізована у найкоротший термін, розповідають на сторінці торговельного центру.

Також на підприємстві запевняють, що дефіциту товарів не буде. Команда робить все, аби усунути наслідки ворожої атаки та забезпечити безперебійне постачання харчових продуктів до магазинів мережі.

“Розмір матеріальних збитків ще буде встановлюватися. Але найважчі втрати не підлягають оцінці та усвідомленню – людське життя неможливо повернути. Щирі співчуття всім хто втратив близьких. Весь колектив нашої компанії у скорботі разом з вами.”

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