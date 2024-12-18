Новини Одеси та Одеської області

Винороб з Ізмаїла: про справжнє вино, яке лікує

Винороб з Ізмаїла: про справжнє вино, яке лікує

Василь Бербер з самого свого дитинства бачив, як його дідусь та батько робили вино, проводили обрізку винограду. Він із цікавістю спостерігав за процесом і старанно все запам’ятовував. Тоді татусь ногами давив виноград у мішку. З нього стікав чистий виноградний сік, який переливали у бочки.

У дворі все зроблено власними руками

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Василь Бербер живе в Ізмаїлі. В охайному дворі господар все зробив своїми руками. Барбекю виклав з червоного каміння. Біля нього у горщиках росте червоний гострий перець: маленький, немов свічки на гірлянді, й у формі дзвіночків. Його деякі гурмани полюбляють додавати у підігріте вино.

Бочонок винный

Бочонок з монетами

Коли розбирали Ізмаїльський цегляний завод, Василь попросив собі декілька цеглин на пам’ять. Тепер вони прикрашають стіну з ліпкою. Неподалік – обліплений монетами та декількома баранячими кістками невеликий бочонок, з якого щедрий господар наливає вино, коли збираються гості. Навпроти – тандир, прикрашений інкрустацією з палацом та фонтанчиком.

Тандир

Казкова інсталяція на тандирі

Запріла бочка зіпсує і найкращий сік

У дворі своєї оселі Василь Петрович вирощує чотири сорти винограду: «Молдову» (один з найпопулярніших на півдні), ранній сорт «Суручанський білий», «Лідію» і «Каберне».

Щоб отримати якісне вино, насамперед треба потурбуватися про чистоту бочки. Залитий у запрілий посуд добрий виноградний сік просто зіпсується.

– Треба завжди доглядати за бочками, адже в них буде відбуватися процес бродіння і вигравання вина. Після того як злили вино, дріжджі зливають, бочку миють та пропарюють. І перед тим, як залити вино, теж необхідно перевірити бочку на чистоту, – зауважує Василь Бербер.

Винодел из Измаила

Василь Бербер біля бочок з власним вином

Перевірений століттями рецепт доброго вина

Зараз сік, звичайно ж, не вичавлюють, як колись, через мішок. Сировину господар отримує більш сучасним способом за допомогою пресу, який створив сам. Важливим є і вміст цукру. Василь Петрович пам’ятає, як його батько перевіряв вино на цукристість за допомогою сирого курячого яйця. Зараз Василь Бебер не дідівським методом, а рефрактометром визначає вміст цукру, якого повинно бути не менше 20% у сухому вині.

Читайте також: Виноробня по-бессарабськи або як куряче яйце допомагає робити вино

Василь Петрович не приховує стародавнього рецепту вина, який є незмінним протягом століть.

– На десять відер соку додаю одне відро води і два з половиною кілограми цукру. Тоді відбувається правильне бродіння. Дехто ставить більше цукру, ніж потрібно, і це не дає винним дріжджам бродити. Тому важливо дотримуватись технології.

Ніхто з тих, хто пив моє вино, ніколи не казав, що воно має якісь сторонні запахи або кисле. Усім подобається, – розповідає винороб.

Від застуди: ложка меду до рота й теплим вином запити

Домашнее вино

Винороб поділився і спогадами про те, як бабуся на шматок хліба наливала вино і давала йому, малому, хоча мама цього не схвалювала.

З тих пір пройшло багато років.

Зараз Василю Берберу 70, він у добрій формі. І якщо хтось в родині застудився або промерз в холодну погоду, тоді за бабусиним рецептом з вина виготовляють лікувальний засіб.

– У нас, болгар, при застуді вино підігрівають. Ложка меду в рот, запити таким теплим напоєм, потім закутатись, і вся застуда де й поділася – дуже швидко проходить, – ділиться секретами він.

Виноград не привозять, а вино продають

Василь Бербер у магазинах вино не купує, бо впевнений, що все воно порошкове. Якщо хоч трохи розбираєшся у вині, одразу скажеш, порошкове воно чи ні.

– Просто за моїм городом знаходиться Ізмаїльський винзавод. Так от, виноград туди не завозять, а вино продають. Звідки воно береться? Це вино так подають, що деяким людям воно здається таким смачним, вишуканим! Навіть букет відчувають. Який там може бути букет, в порошку?

Двічі призер за неповторний букет

Василь Петрович визначає, що головне у вині – це смак і букет винограду. Зі своїх сортів винороб створює вина, в яких зазвичай один із сортів відіграє головну скрипку.

Дотримуючись традиційного рецепту, Василь Бербер кожного року створює вино з неповторним букетом. Завдяки цьому його напій двічі визнавали найкращим на фестивалі вина в Ізмаїлі.

У невеликих бочонках у сарайчику господар зберігає вино, яким із задоволенням пригощає гостей. А у підвалі знаходиться решта вина у бочці та пляшках.

Винодел и его вино

Із побажанням здоров’я

«Дай Боже здравє!» (Дай Бог здоров’я) – завжди промовляє традиційний болгарський тост ізмаїльський винороб, частуючи гостей та випиваючи келих свого справжнього і найсмачнішого вина.

Наталя Слободяна
Наталя Слободяна ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk