Ура, канікули! Куди піти в Одесі з дітьми 29 жовтня-3 листопада

Одеський національний академічний театр опери та балету

30 жовтня, 12:00 – Червона Шапочка

1 листопада, 12:00 – Пітер Пен

3 листопада, 12:00 – Аліса в Країні див

Вартість квитків: від 80 грн.

В репертуарі театру багато контенту створеного для дітей. Так, 30 жовтня, 1 та 2 листопада на сцені – вистави студії Світлани Антипової.

Балетна студія заслуженої артистки України, Світлани Антипової, запрошує батьків з дітьми на чудові спектаклі, які регулярно проходять в Оперному театрі: «Пітер Пен», «Червона шапочка», «Русалонька», а також на заняття для дітей у саму студію. Адже не виключено, що дитина, яка виявляє здібності до танцю та сценічної майстерності, може вже зовсім скоро підкорювати сцени багатьох театрів України та світу.

Цікаві сценічні рішення та ефекти, супроводжують кожну дію. На окрему похвалу заслуговують костюми героїв, а також декорації, що органічно доповнюють простір, в якому розгортається динамічна розповідь. Про кожного героя можна говорити окремо: діти стараються та проникливо виконують свої ролі. Хочеться відзначити і сольні, і колективні балетні партії, і злагоджені дії танцюристів у масових сценах. У випадку, коли діти виконують ролі у постановках для дітей – особливий жанр. Артисти та глядачі – малюки різного віку та їхні батьки – об’єднуються подорожжю до справжньої Казки у чудовому Одеському національному академічному театрі опери та балету.

Одеський академічний український музично-драматичний театр

2 листопада, 11:00 – Пеппі

Вартість квитків: від 80 грн.

“Пеппі” – музично-пластична казка на дві дії.

До невеличкого містечка, в якому всі люди живуть за своїми суворими правилами, приїздить надзвичайна, найдивніша з усіх дівчаток в світі, – Пеппі.

Коли вона спить, то кладе на подушку не голову, а ноги, у неї є власний кінь, якого вона носить на руках, її найкращий приятель – мавпа на ім’я Містер Нільсон… До того ж, вона повсякчас вигадує різні чудернацькі історії.

Пеппі принесла з собою свято та веселощі… Але ось повертається татусь цієї витівниці… Він ставить доньку перед найважливішим вибором в її житті.

Отже, це історія про дівчинку, котра вчить дорослих подивитися на світ очима своїх дітей, а дітей – фантазувати, мріяти, врешті-решт, бути неповторними, не такими, як усі.

Нагадаємо, що нещодавно в театрі відбулася прмеʼєра вистави за сценарієм Параджанова.

Одеський театр юного глядача

зо жовтня, 3 листопада, 11:00 – Кіт у чоботях (5+)

30 жовтня, 2 листопада, 17:00 – Молочайник (16+)

31 жовтня, 11:00 – Чарівні черевики (5+)

31 жовтня, 17:00 – Льовушка (14+)

1 листопада, 11:00 – Усі миші люблять сир (5+)

1 листопада, 17:00 – Будьте ви щасливі (14 +)

2 листопада, 11:00 – Мауглі (5+)

3 листопада, 17:00 – Лісова пісня (14+)

Вартість квитків: від 100 грн.

Театр імені Олеші спеціалізується саме на дитячих виставах. Тому на його афішах вистави для дітей будь якого віку можна знайти в будь який період року, а не лише під час канікул. Цього тижня в репертуарі театру вистави як для самих маленьких так і для підлітків, з якими можна та треба говорити на серйозні теми. Тема війни та окупації – одна з таких.

Про виставу “Молочайник” наше видання розповідало після премʼєри, яка відбулася наприкінці лютого цього року.

Кіно

Одеські кінотеатри під час канікул також перебудовують свій розклад і включають більше фільмів для дитячої аудиторії. Вартість квитків в кінотеатри наразі починається від 250 гривень.

Так, цього тижня діти можуть подивитися анімаційні фільми “Дикий робот”, “Скейтуй-танцюй”, “Моя геройська академія”, “Нікчемний Я”, “Пташина скеля”, “200% Вовк”. На жаль, всі ці фільми – іноземного виробництва. Влітку ми дізналися, що в Одесі хочуть зняти ремейк культового дитячого фільму, але поки що дитяче кіно в Україні – на паузі.

Одеський національний художній музей

Субота, 2 листопада:

12:00 — квест «Незавершена картина»;

14:00 — майстерклас «Геловінський колаж»;

Неділя, 3 листопада:

12:00 — квест «Незавершена картина»;

14:00 — майстерклас «Геловінський колаж».

Вартість кожної події: 300/150₴ (пільговий).

Кількість місць обмежена, придбати квиток можна за посиланням

Здається, цей музей єдиний, хто анонсував окрему дитячу програму на час осінніх канікул. “Нехай ці вихідні наповняться веселим і трошки моторошним настроєм Геловіну”, пишуть на сторінці музею у ФБ. Отже, в суботу та неділю тут чекають на дітей 7-11 років.

Побігати по музею у пошуках незавершеної картини Киріака Костанді або створити атмосферний колаж з улюблених журналів та святкових деталей — вирішувати вам.

Присутність батьків не обов’язкова, тож у цей час ви можете прогулятися нашою експозицією або відвідати екскурсію.

Народна академія творчості

Польська, 20 Центр Української культури

Запис та умови участі у майстер-класах за тел. у Viber,Telegram, WhatsApp: 068-052-15-93 – Димова Антоніна Іванівна

29 жовтня 2024 року, вівторок

10.00 Проведення майстер-класів:

«Причорноморська глиняна іграшка», керівники: Олександр Гаркавченко, лауреат обласної премії народних майстрів імені Ростислава Палецького 2013 р. в номінації «Народна кераміка»; Ольга Запаріна, лауреат обласної премії народних майстрів імені Ростислава Палецького 2024 року в номінації «Художні вироби з природніх матеріалів»

«Гончарство», керівник Сергій Безкорованюк, практикуючий майстер-кераміст, гончар

«Причорноморська глиняна іграшка», керівники: Олександр Гаркавченко, лауреат обласної премії народних майстрів імені Ростислава Палецького 2013 р. в номінації «Народна кераміка»; Ольга Запаріна, лауреат обласної премії народних майстрів імені Ростислава Палецького 2024 року в номінації «Художні вироби з природніх матеріалів» «Гончарство», керівник Сергій Безкорованюк, практикуючий майстер-кераміст, гончар 14.00 «Вільний художній розпис тканини», керівник Ліана Серьогіна, член Національної спілки художників України, лауреат обласної премії ім. Р. Палецького 2023 р. в номінації «Художня тканина».

30 жовтня 2024 року, середа

10.00 Проведення майстер-класів:

«Витинанка. Книжкові закладки», керівник Маріанна Панасюк, лауреат обласної премії народних майстрів імені Ростислава Палецького 2017 р. в номінації «Науково-дослідницька праця та популяризація національного народного мистецтва», член Національної спілки майстрів народного мистецтва України

«Витинанка. Книжкові закладки», керівник Маріанна Панасюк, лауреат обласної премії народних майстрів імені Ростислава Палецького 2017 р. в номінації «Науково-дослідницька праця та популяризація національного народного мистецтва», член Національної спілки майстрів народного мистецтва України 12.30 «Декоративний розпис. Серветки», керівник Лілія Ліптушенко, лауреат обласної премії народних майстрів імені Ростислава Палецького 2016 р. в номінації «Декоративне та народне малярство»

14.30 «Твори душі музичні-керамічні», керівник Сергій Пташенчук, лауреат обласної премії народних майстрів імені Ростислава Палецького 2017 року в номінації «Художні вироби з природних матеріалів».

31 жовтня 2024 року, четвер

10.00 Проведення майстер-класів:

«Бісероплетіння. Прикраси», керівник Тетяна Аргатюк, лауреат обласної премії народних майстрів імені Ростислава Палецького 2015 р. в номінації «Науково-дослідницька праця та популяризація національного народного мистецтва», член Національної спілки майстрів народного мистецтва України

«Бісероплетіння. Прикраси», керівник Тетяна Аргатюк, лауреат обласної премії народних майстрів імені Ростислава Палецького 2015 р. в номінації «Науково-дослідницька праця та популяризація національного народного мистецтва», член Національної спілки майстрів народного мистецтва України 12.30 «Акварель. Пейзаж», керівник Анатолій Кравченко, Народний художник України

14.30 «Особливості Південного розпису», керівник Тамара Білоглазова, лауреат обласної премії народних майстрів імені Ростислава Палецького 2024 р. в номінації «Декоративне та народне малярство».

Конференція для підлітків “PROМрії”

1 листопада, 16:00

America House Odesa

Вхід вільний за реєстрацією https://forms.gle/pGqodFLzeCB2hRAb8

“Почуйте мене !!!!”

Як часто підлітки своїми діями чи словами намагаються привернути до себе увагу?

– Завжди!

А як часто дорослі готові не просто їх почути, а стати наставниками?

Ця конференція – майданчик, де підлітки спочатку розкажуть про свої мрії, а потім на панельній дискусії дорослі обговорять як допомогти їм реалізувати свої мрії, ініціативи, проєкти. Буде цікаво та гаряче. А ще, буде розіграш дуже приємних подарунків від наших партнерів! Запрошуємо підлітків, батьків, та всіх, кому цікава ця тема.

Концерти, вечірки та творчі майстерні

Хеллоуін Мозгофест у Будинку клоунів

2 листопада, 12:00

Квитки: від 350 грн

На дітей чекає яскрава та цікава програма: Дослідницька станція, майстер-класи, масштабний Експеримент-РЕКОРД, тематичний КВІЗ, ШОУ від Школи наукових чудес

А також сюрпризи від Найбільшого дитячого батутного центру в Одесі.

Майстер клас зі створення казкової відьмочки

29 жовтня, 12:00

Фонтанська дорога, 30/32

Участь безкоштовна, запис за телефоном: 099 3226 180

Це чудова можливість для малечі зануритися в атмосферу Хеллоуїна та створити власну чарівну відьмочку. Захід буде веселим і захоплюючим для діток будь-якого віку!

Кількість місць обмежена, тож реєструйтеся вже зараз, щоб не пропустити веселі пригоди та креативне дозвілля!

Свято Гарбуза

29 жовтня, 13:00. Дитячий центр Next

Запис за телефоном 0672929755 Тетна

Свято гарбуза пропонують відзначити дітям 5 – 10 років. Україну неможливо уявити без цього сонячного овочу! Гарбуз часто називають “королем осені”. Чому б нам не відсвяткувати свято українського гарбуза?! Діти створять гарбузові прикраси, намалюють казкові гарбузики. Будуть рухливі ігри та весела вікторина!

Майстер клас Хеловін

29 жовтня, 15:00

Корольова, 46, Бібліотека для юнацтва

Бібліотека для юнацтва в житловому масиві Таірова запрошує дітей на майстер клас з виготовлення тематичної листівки. Реєстрація обовʼязкова.

Відьміна вечірка

31 жовтня, 14:00

Європейська, 67, Універсальна читальна зала

Захід безкоштовний. Запис на події Viber: 095-690-44-36

Чи ходять відьми до бібліотеки? Звісно ж! Щоб почитати про себе та трохи почаклувати! А ти хочеш дізнатися, які книжки вони обирають? Тоді приходь на нашу найкрутішу

Відьмину вечірку на HALLOWEEN та відкрий для себе світ магії! На тебе чекає цікавезна програма: квести, вікторини, майстер-класи, фотозони та веселі ігри!

Програма: