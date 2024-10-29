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Безкоштовне кіно, цікаві лекції та зустрічі: культурні події Одеси 29-31 жовтня

Безкоштовне кіно, цікаві лекції та зустрічі: культурні події Одеси 29-31 жовтня

Останній тиждень жовтня. Готуємось до Хеловіну, який відбудеться у четвер, 31 жовтня. Якщо це не ваше свято – не засмучуйтесь – події знайдуться і для вас – кінопоказ на Одеській кіностудії, творчі зустрічі та лекції про каву і землетруси. А ще почав працювати новий розмовний клуб “Спадок”. Приєднуйтесь!

Якщо ви шукаєте події, на які можна сходити з дитиною, то ми підготували для вас окремий огляд: Ура, канікули! Куди піти в Одесі з дітьми 29 жовтня – 3 листопада

Що: Творча зустріч з поетесою Кларисою Ярошевич
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 29 жовтня, 17:00
афишаЩо: Кавова подорож: від зерна до чашки
Де: Корольова, 46-а, Обласна бібліотека для юнацтва
Коли: 30 жовтня, 13:00
афішаЩо: Розмовний клуб “Спадок”
Де: Польська, 20, Обласний центр української культури
Коли: 30 жовтня, 14:00
афішаЩо: Лекція «Велика хартія вольностей»
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 30 жовтня, 15:30
афішаЩо: 50 відтінків Франка
Де: Грецька, 1-а, America House Odesa
Коли: 30 жовтня, 18:30
афішаЩо: Перегляд фільму “Другорядні люди”
Де: Французький бульвар, 33, Одеська кіностудія
Коли: 31 жовтня, 14:00
афішаЩо: Одеські землетруси
Де: Ніжинська, 66, Музей історії євреїв
Коли: 31 жовтня, 18:00
афішаЩо: Перегляд та обговорення фільму “Шрек 2” англійською
Де: Грецька, 1-а, America House Odesa
Коли: 31 жовтня, 18:30
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Юлія Сущенко ПРОФІЛЬ
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