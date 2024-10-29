Безкоштовне кіно, цікаві лекції та зустрічі: культурні події Одеси 29-31 жовтня

Афіша Одеси: 22 – 24 жовтня можна відвідати фестиваль, безкоштовні концерти та виставки Цей вівторок видався “безподійним”, але середа та четвер компенсують це непорозуміння. Ці два дні будуть дуже насиченими на події. Так, бібліотека Грушевського чекає на дводенний книжковий фестиваль, в культурному центрі Union – відкриття визначної виставки, а джазова академія відзначить ювілей Лібертанго! Але це ще не все – шукайте більше в нашому дописі. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

На вихідні в Одесі можна відвідати ярмарок у Міськсаду та безкоштовні концерти, виставки і зустрічі Як завжди ми підібрали для вас низку цікавих культурних подій. Цими вихідними на вас чекають зустрічі з письменниками, відкриття виставки в Національному музеї і корисна лекція про мінну безпеку. Тих, хто любить музику чекає велика зала одеської консерваторії, де відбудеться великий осінній концерт. Бажаємо провести час з користю та в оточенні тих, з ким вам добре та тепло! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Безкоштовний концерт та цікаві лекції: куди піти в Одеси 15-17 жовтня Лекції про творців крафтових витворів, поета Миколу Бажана, концерт в консерваторії та можливість поспілкуватися англійською – такі безкоштовні культурні події можна відвідати в Одесі цього тижня. А ще – перевірити онлайн свою медіаграмотність. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ