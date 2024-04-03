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Зірки під ногами: скільки їх на відомій одеській алеї? (фоторепортаж)

Зірки під ногами: скільки їх на відомій одеській алеї? (фоторепортаж)

Одеська Алея зірок… Коли і як вона народилася? Скільки зірок вже запалили на ній? Коли зазвичай «відкриваються» нові зірки на Алеї в центрі міста?

Цього року в перший день весни, 1 березня, на відомій (як для кого) одеській Алеї зірок з’явились нові імена. Зіркові таблички встановили на честь Олександра Дорошенка, Олександра Козачинського та Михайла Жука.

Зірки в цьому році «відкривали» у незвичний для цієї події день. Зазвичай їх «запалювали» 2 вересня. Цього року їх встановили в Міжнародний день письменника – досить «тихо», бо ж якось під час повномасштабного вторгнення не до звичних урочистостей, якими супроводжувалась ця подія.

На прохання наших читачів розповідаємо про історію створення одеської Алеї зірок та її «цікавинки».

Одесская Аллея звезд

Алея з її першими зірками з’явилась на вулиці Ланжеронівській у 2014 році. Початок Алея бере від вулиці Пушкінської.

Першою зіркою стала сама «Одеса». Під табличку з ім’ям «Одеса» було закладено капсулу часу з посланням одеситів майбутньому поколінню. Автором послання став Михайло Жванецький.

Звезда Одесса

Як тоді ж зазначалося офіційно, Алея зірок створена для того, аби прославити імена, що свого часу принесли славу місту.

Кожне таке ім’я фіксується на окремій табличці з шістнадцятикінцевою зіркою. Під кожним ім’ям у нижній частині зірки знаходиться емблема, яка вказує на категорію вкладу лауреата – кінокамера (як у Довженка), театральні маски (якщо то режисер чи актор) і так далі…

Звезды на одесской Аллее
Звезды на одесской Аллее2
Звезды на одесской Аллее3

З 2014 року Алея зірок поповнювалася все новими й новими іменами. Зазвичай це було пов’язано з їхніми ювілейними датами…

Петро Столярський і Еміль Гілельс, Ілля Ільф та Євген Петров, Валентин Катаєв і Кіріак Костанді, Василь Василько та Борис Нечерда, Михайло Водяний та Юрій Кузнєцов…

Звезды на одесской Аллее3
Звезды на одесской Аллее
Звезды на одесской Аллее6
Звезды на одесской Аллее7

Нині Алея зірок в Одесі зібрала вже сорок вісім імен. Тобто від Пушкінської до Оперного театру простягаються сорок вісім табличок…

Аллея звезд в Одессе

Фото авторки

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Мария Котова ПРОФІЛЬ
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