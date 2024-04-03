Зірки під ногами: скільки їх на відомій одеській алеї? (фоторепортаж)

Цього року в перший день весни, 1 березня, на відомій (як для кого) одеській Алеї зірок з’явились нові імена. Зіркові таблички встановили на честь Олександра Дорошенка, Олександра Козачинського та Михайла Жука.

Зірки в цьому році «відкривали» у незвичний для цієї події день. Зазвичай їх «запалювали» 2 вересня. Цього року їх встановили в Міжнародний день письменника – досить «тихо», бо ж якось під час повномасштабного вторгнення не до звичних урочистостей, якими супроводжувалась ця подія.

На прохання наших читачів розповідаємо про історію створення одеської Алеї зірок та її «цікавинки».

Алея з її першими зірками з’явилась на вулиці Ланжеронівській у 2014 році. Початок Алея бере від вулиці Пушкінської.

Першою зіркою стала сама «Одеса». Під табличку з ім’ям «Одеса» було закладено капсулу часу з посланням одеситів майбутньому поколінню. Автором послання став Михайло Жванецький.

Як тоді ж зазначалося офіційно, Алея зірок створена для того, аби прославити імена, що свого часу принесли славу місту.

Кожне таке ім’я фіксується на окремій табличці з шістнадцятикінцевою зіркою. Під кожним ім’ям у нижній частині зірки знаходиться емблема, яка вказує на категорію вкладу лауреата – кінокамера (як у Довженка), театральні маски (якщо то режисер чи актор) і так далі…

З 2014 року Алея зірок поповнювалася все новими й новими іменами. Зазвичай це було пов’язано з їхніми ювілейними датами…

Петро Столярський і Еміль Гілельс, Ілля Ільф та Євген Петров, Валентин Катаєв і Кіріак Костанді, Василь Василько та Борис Нечерда, Михайло Водяний та Юрій Кузнєцов…

Нині Алея зірок в Одесі зібрала вже сорок вісім імен. Тобто від Пушкінської до Оперного театру простягаються сорок вісім табличок…

Фото авторки