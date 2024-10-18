У джазі тільки доля: оновлена класика на сцені одеської Музкомедії

Її величність Доля

«Майже американський мюзикл» – так представили виставу у театрі. Це вже натяк на щось незвичне, хоча, здається, ми ж знаємо про що йдеться у цій джазовій «стрічці». Та це таки тільки здається, бо ж пригоди героїв, дівочий (ну майже!) джаз-бенд – це саме життя, диригентом якого виступає Її величність Доля. А неперевершена диригентка джаз-бенду Крихітка Сью (народна артистка України Ольга Оганезова) талановито вміє «читати» візерунки, що малює Її величність.

Вистава йде українською, більшість вокальних номерів виконуються англійською. А все, що відбувається на сцені – це ж справжнє диво. Та чи не диво, коли кожна сцена у виставі купається в оплесках глядачів, які вже, здається, забули про все на світі, занурившись у сюжет та блискучу гру акторів! І все це – під чарівні джазові композиції майже двадцяти авторів, які так щедро дарує нам оркестр театру (диригент – маестро Володимир Дикий).

Кумедно-гаряча ситуація

Яка кумедно-гаряча ситуація (чи, скоріш, малюнки все тієї ж долі) під час «сухого закону»: двоє талановитих Двоє друзів-музикантів, саксофоніст Джо (Володимир Муращенко) й контрабасист Джеррі (Олександр Кабаков), перебувають у скрутному фінансовому становищі, шукають роботу, та ще ну дуже невчасно стають свідками гангстерських брудних справ. Відоме «свідків треба прибирати» – це теж про них.

Нічого собі комедія! Та ні, доля таки вирішує надати героям шанс. І от наші молоді чоловіки переодягаються у жіночий одяг. Джо і Джеррі «перетворюються» на Джозефіну і Дафну: єдиний шанс втекти якомога далі від поганих хлопців, що полюють за свідками, знайти собі роботу (є вакансії в ансамблі) – вони тепер теж «дівчата», бо ж джаз-бенд, нагадаємо, суто жіночий…

Доля продовжує плести свої тонкі візерунки, вони стають все складнішими, бо ж серед джазових дівчат (справжніх!) є прекрасна Мерілін (заслужена артистка України Ірина Ковальська), в яку одразу закохується Джеррі. Бідний музикант, він же Джозефіна, заради кохання перетворюється ще й в «мільйонерам з яхтою в окулярах»…

А от Джо (Дафні) «пощастило по повній»: в неї на гастролях закохується мільйонер (теж справжній) Озгуд (Михайло Ігнатов), та ще й збирається стати її чоловіком. До речі, класичне, з давнього-давнього фільму «У кожного свої недоліки» теж прозвучить з його вуст під глядацькі оплески, коли Дафна зізнається, що вона – чоловік.

А далі – безліч таємниць, пікантних моментів, зображених в оновленій виставі так, що, здається, ми не глядацькій залі, а там, у далекій Флориді, на гастролях джаз-бенду, серед любовних зізнань та усіх інших подій, що так насичено та квапливо змінюють одна одну.

Кожна сцена – як диво

О, ці візерунки долі!.. Відновлення комедійної та такої романтичної історії про кохання, дружбу, творчість, справжню жадобу до життя – немов той самий складний візерунок, якого так не вистачає сьогодні кожному з нас.

«Не вистава, а справжній голлівудський лоск! Кожна сцена – як диво! Я давно так не сміявся. А від оплесків в мене вже долоні болять!», – почула я в антракті від глядача зі щасливим обличчям (така рідкість в наш воєнний час!).

Як закінчується ця феєрична історія? Як, ви ще не здогадались? Ми в нашій Музкомедії. Придивіться до складного візерунка уважніше: звісно, перемагає любов…

«У джазі тільки» дівчата» стала не просто оновленою виставою (чи прем’єрою), а оригінальною зворушливою постановкою, бо ж вона сповнена істинно креативних рішень, справжнього гумору – і соковитого, і з перчиком. Вистава інтригує, вона запальна, дотепна.

Це таки неперевершений візерунок долі! Можна й простіше: масова психологічна арттерапія у складний для усіх нас час.

Як то кажуть – на всі сто!..

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Фото пресслужби ОАТМК