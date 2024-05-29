Новини Одеси та Одеської області

Програма з відновлення України: в Одеській області за 100 мільйонів відремонтують ліцей

Програма з відновлення України: в Одеській області за 100 мільйонів відремонтують ліцей

У місті Арциз Болградського району Одеської області за 100 мільйонів гривень відремонтують ліцей №5. Реконструкцію профінансує Європейський інвестиційний банк.

Про це повідомляють на порталі електронних закупівель Prozorro.

Відділ освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради оголосив тендер на реконструкцію будівлі міського ліцею №5 з початковою школою та гімназією, які розташовані на вулиці Свободи, 115.

Читайте також: В Одесі можуть скасувати тендер на реконструкцію Іванівського мосту: причина

Закупівлю провели у форматі відкриття торгів з особливостями, проте претендент був тільки один – ТОВ “Моноліт-Центр”. За всі роботи замовник готовий заплатити 99 млн 266 тис. 281 грн.

У документації зазначено, що реконструкцію профінансує Європейський інвестиційний банк – за Програмою з відновлення України.

тендер

Роботи, зазначені в документації, передбачають ремонт фасадів, покрівлі та утеплення даху, встановлення пандусів, заміну вікон і дверей.

Біля будівель навчального комплексу проведуть благоустрій території – ремонт підземних комунікацій, озеленення, висаджування газонів та облаштують майданчики для відпочинку, відновлять покриття та доріжки прилеглі до об’єктів.

Реконструкцію мають завершити до кінця 2025 року.

Нагадаємо, на ремонті школи в Приморському районі Одеси підрядник привласнив 2 мільйони гривень бюджетних коштів.

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk