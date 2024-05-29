Програма з відновлення України: в Одеській області за 100 мільйонів відремонтують ліцей

Про це повідомляють на порталі електронних закупівель Prozorro.

Відділ освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради оголосив тендер на реконструкцію будівлі міського ліцею №5 з початковою школою та гімназією, які розташовані на вулиці Свободи, 115.

Закупівлю провели у форматі відкриття торгів з особливостями, проте претендент був тільки один – ТОВ “Моноліт-Центр”. За всі роботи замовник готовий заплатити 99 млн 266 тис. 281 грн.

У документації зазначено, що реконструкцію профінансує Європейський інвестиційний банк – за Програмою з відновлення України.

Роботи, зазначені в документації, передбачають ремонт фасадів, покрівлі та утеплення даху, встановлення пандусів, заміну вікон і дверей.

Біля будівель навчального комплексу проведуть благоустрій території – ремонт підземних комунікацій, озеленення, висаджування газонів та облаштують майданчики для відпочинку, відновлять покриття та доріжки прилеглі до об’єктів.

Реконструкцію мають завершити до кінця 2025 року.

Нагадаємо, на ремонті школи в Приморському районі Одеси підрядник привласнив 2 мільйони гривень бюджетних коштів.