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Программа по восстановлению Украины: в Одесской области за 100 миллионов отремонтируют лицей

Программа по восстановлению Украины: в Одесской области за 100 миллионов отремонтируют лицей

В городе Арциз Болградского района Одесской области за 100 миллионов гривен отремонтируют лицей №5. Реконструкцию профинансирует Европейский инвестиционный банк.

Об этом сообщается на портале электронных закупок Prozorro.

Отдел образования, молодежи и спорта Арцизского городского совета объявил тендер на реконструкцию здания городского лицея №5 с начальной школой и гимназией, которые расположены на улице Свободы, 115.

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Закупку провели в формате открытия торгов с особенностями, однако претендент был только один — ООО «Монолит-Центр». За все работы заказчик готов заплатить 99 млн 266 тыс. 281 грн.
В документации указано, что реконструкцию профинансирует Европейский инвестиционный банк — по Программе по восстановлению Украины.

тендер

Работы, указанные в документации, включают в себя ремонт фасадов, кровли и утепления крыши, установку пандусов, замену окон и дверей.

У зданий учебного комплекса проведут благоустройство территории — ремонт подземных коммуникаций, озеленение, высадку газонов и обустроят площадки для отдыха, восстановят покрытие и дорожки прилегающие к объектам.

Реконструкцию должны завершить до конца 2025 года.

Напомним, на ремонте школы в Приморском районе Одессы подрядчик присвоил 2 миллиона гривен бюджетных средств.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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