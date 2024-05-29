Программа по восстановлению Украины: в Одесской области за 100 миллионов отремонтируют лицей

В городе Арциз Болградского района Одесской области за 100 миллионов гривен отремонтируют лицей №5. Реконструкцию профинансирует Европейский инвестиционный банк.
Об этом сообщается на портале электронных закупок Prozorro.
Отдел образования, молодежи и спорта Арцизского городского совета объявил тендер на реконструкцию здания городского лицея №5 с начальной школой и гимназией, которые расположены на улице Свободы, 115.
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Работы, указанные в документации, включают в себя ремонт фасадов, кровли и утепления крыши, установку пандусов, замену окон и дверей.
У зданий учебного комплекса проведут благоустройство территории — ремонт подземных коммуникаций, озеленение, высадку газонов и обустроят площадки для отдыха, восстановят покрытие и дорожки прилегающие к объектам.
Реконструкцию должны завершить до конца 2025 года.
Напомним, на ремонте школы в Приморском районе Одессы подрядчик присвоил 2 миллиона гривен бюджетных средств.