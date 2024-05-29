Программа по восстановлению Украины: в Одесской области за 100 миллионов отремонтируют лицей

Об этом сообщается на портале электронных закупок Prozorro.

Отдел образования, молодежи и спорта Арцизского городского совета объявил тендер на реконструкцию здания городского лицея №5 с начальной школой и гимназией, которые расположены на улице Свободы, 115.

Закупку провели в формате открытия торгов с особенностями, однако претендент был только один — ООО «Монолит-Центр». За все работы заказчик готов заплатить 99 млн 266 тыс. 281 грн. В документации указано, что реконструкцию профинансирует Европейский инвестиционный банк — по Программе по восстановлению Украины.

Работы, указанные в документации, включают в себя ремонт фасадов, кровли и утепления крыши, установку пандусов, замену окон и дверей.

У зданий учебного комплекса проведут благоустройство территории — ремонт подземных коммуникаций, озеленение, высадку газонов и обустроят площадки для отдыха, восстановят покрытие и дорожки прилегающие к объектам.

Реконструкцию должны завершить до конца 2025 года.

Напомним, на ремонте школы в Приморском районе Одессы подрядчик присвоил 2 миллиона гривен бюджетных средств.