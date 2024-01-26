На ремонті школи в Одесі вкрали 2 мільйони гривень

Директора компанії-підрядника підозрюють у привласненні 2 мільйонів гривень бюджетних коштів на ремонт школи в Приморському районі Одеси.
Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі та обласній поліції.
Встановлено, що керівник підприємства-підрядника привласнив бюджетні кошти під час капітального ремонту будівлі, стадіону та благоустрою прилеглої території школи на вулиці Тінистій у Приморському районі. Згідно з договором, укладеним між міською радою та приватною будівельною компанією, вартість робіт оцінили більш ніж у 37 мільйонів гривень.
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Робочі приступили до ремонту, але виконали умови договору не повністю.
“Директор підприємства, вступивши у змову з наразі невстановленими особами, склав та підписав акти прийому виконаних будівельних робіт і довідки про їх вартість з недостовірною інформацією. В офіційних документах підрядник вказав, що об’єм і вартість нібито виконаних ним робіт відповідає договору, коли насправді вони були заниженими на більш ніж два мільйони гривень. Отримав на рахунок фірми усю обумовлену суму, а різницю – привласнив”, – повідомили в поліції.
Зокрема, підрядник завищив обсяг та вартість будівельних робіт під час ремонту системи зливної каналізації та облаштування огорожі шкільної території.
Внаслідок таких протиправних дій одеській територіальній громаді завдано понад 2 млн грн збитків.
Директору підрядної компанії повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Підозрюваному загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.