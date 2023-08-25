«єВідновлення»: що робити, якщо заявку на компенсацію пошкодженого житла призупинили?

Багато одесити почали скаржитися на те, що їхню заявку на компенсацію потерпілого через війну житла у програмі «ЄВідновлення» було припинено. Цей статус з’явився у «Дії» відразу після «Обробки даних». Пояснюємо з особистого досвіду, що робити у такому разі.

Нагадаємо, у серпні 2023 року в Україні стартував вже другий етап програми компенсації пошкодженого житла.

Регулярно перевіряйте статус заявки на отримання грошової допомоги на ремонт потерпілого через війну житла у розділі «єВідновлення». На жаль, додаток «Дія» не дає сповіщень у разі якихось змін чи помилок у вказаній вами інформації.

Якщо у вас з’явився статус «Заяву про виплату для відновлення майна припинено», натисніть кнопку «Детальніше». Тут буде сказано, що для поновлення розгляду заявки необхідно надіслати на вказану електронну пошту довідку про несудимість. Її можна отримати прямо у «Дії»: «Довідки та витяги» – «Витяг про несудимість» – «Отримати». Зазвичай довідка надходить у вигляді ПДФ протягом доби, проте це може піти й до 10 днів. Тому краще оформити її наперед.

Також обов’язково зателефонуйте до ЦНАПу за місцем проживання та попросіть перевірити, чи надійшло на електронну пошту ваше повідомлення з довідкою про несудимість. Є випадки, коли людина відправляла повідомлення, але сам файл якимось чином губився.

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