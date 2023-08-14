«єВідновлення», другий етап: як отримати сертифікат на покупку нового житла

В Україні стартував другий етап програми «єВідновлення». Сьогодні компенсацію зможуть отримати власники повністю зруйнованого під час війни житла. Якщо на першому етапі давали гроші на ремонт пошкодженого житла, то тепер видаватимуть сертифікати на придбання нового житла, повідомляє Міністерство цифрової трансформації. Щоб отримати сертифікат, вже зараз можна подати відповідну заяву у додатку «Дія».

Хто може отримати житловий сертифікат?

Подати заяву на компенсацію може власник зруйнованого внаслідок бойових дій житла після 24 лютого 2022 року. Є ще низка умов:

у житла має бути лише один власник;

житло не повинно бути розташоване у зоні активних бойових дій;

житло має бути розміщене на підконтрольній Україні території;

житло має бути зареєстроване у Держреєстрі прав на нерухоме майно.

Як подати заяву на отримання сертифікату?

Зареєструйтесь у програмі «Дія». Зайдіть до розділу «Послуги», натисніть кнопку «Відновлення» і потім – «Сповістити про пошкоджене майно». Поверніться до розділу «єВідновлення» та натисніть на кнопку «Подати заяву на виплату» та заповніть заяву. Вкажіть пільгову категорію (якщо є) та контактні дані. Перевірте дані та надішліть заяву.

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Сертифікат надійде до вашої програми «Дія» або на вказану електронну пошту після того, як спеціальна комісія обстежить зруйноване житло та оцінить збитки.

Використовувати сертифікат можна протягом п’яти років із моменту отримання його для придбання будь-якого житлового приміщення як на вторинному ринку, так і на етапі інвестиції у будівництво.

Варто зазначити, що поки що подати заяву на отримання компенсації можна лише через «Дію», але згодом це можна буде зробити через ЦНАПи, нотаріусів та органи соцзахисту.

А тим власникам зруйнованого житла, які хочуть збудувати житло самостійно, потрібно дочекатися третього етапу програми, коли даватимуть на це гроші.

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