Прогноз синоптиків на п’ятницю, 1 листопада

Завтра, у п’ятницю, 1 листопада 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується доволі тепла осіння погода.
Прогноз погоди в Одесі на 1 листопада
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 9-11°С, вдень 17-19°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 1 листопада
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер південно-західний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-17 м/с.
Температура вночі 6-11°С тепла, вдень 14-19°С.
На автошляхах області видимість добра.
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