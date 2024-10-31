Прогноз синоптиков на пятницу, 1 ноября

Завтра, во пятницу, 1 ноября 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается довольно теплая осенняя погода.
Прогноз погоды в Одессе на 1 ноября
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 9-11°С, днем 17-19°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 1 ноября
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 6-11°С тепла, днем 14-19°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
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