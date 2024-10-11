Прогноз синоптиків на суботу, 12 жовтня: жовтий рівень небезпеки

Завтра, у суботу, 12 жовтня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується дощова погода з поривами північно-західного вітру.
Прогноз погоди в Одесі на 12 жовтня
Хмарно. Помірний дощ, вночі та вранці значний, гроза.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вранці та вдень пориви, 15-20 м/с.
Температура вночі та вдень 16-18°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 12 жовтня
Хмарно. Помірний дощ, місцями значний, вночі та вранці гроза.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вранці та вдень пориви, 15-20 м/с.
Температура вночі та вдень 13-18°C.
На автошляхах області вночі та вранці видимість під час дощу, 1-2 км.
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