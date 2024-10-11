Прогноз синоптиков на субботу, 12 октября: желтый уровень опасности

Завтра, в субботу, 12 октября 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается дождливая погода с порывами северо-западного ветра.
Прогноз погоды в Одессе на 12 октября
Облачно. Умеренный дождь, ночью и утром значительный, гроза.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, утром и днем порывы, 15-20 м/с.
Температура ночью и днем 16-18°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 12 октября
Облачно, облачно. Умеренный дождь, местами значительный, ночью и утром гроза.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, утром и днем порывы, 15-20 м/с.
Температура ночью и днем 13-18°C.
На автодорогах области ночью и утром видимость во время дождя, 1-2 км.
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