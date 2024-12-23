Новини Одеси та Одеської області

Прогноз погоди на вівторок, 24 грудня

Прогноз погоди на вівторок, 24 грудня

У вівторок, 24 грудня 2024 року, в Одесі та Одеській області стане холодніше. також очікується туман з видимістю 200-500 м.

Прогноз погоди в Одесі на 24 грудня

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Хмарно. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів.

Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 3-5°C тепла, вдень 7-9°C тепла.

Прогноз погоди в Одеській області на 24 грудня

Хмарно. Невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер східний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-17 м/с.

Температура вночі 1-6°C тепла, вдень 6-11°C тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

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