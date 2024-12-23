Прогноз погоды на вторник, 24 декабря

Во вторник, 24 декабря 2024 года, в Одессе и Одесской области станет холоднее. также ожидается туман с видимостью 200-500 м.
Прогноз погоды в Одессе на 24 декабря
Облачно. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.
Ночью и утром слабый туман. Ветер восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 3-5°C тепла, днем 7-9°C тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 24 декабря
Облачно. Небольшой дождь. Ночью и утром местами туман.
Ветер восточный, 9-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 1-6°C тепла, днем 6-11°C тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
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