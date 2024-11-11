Прогноз погоди на вівторок, 12 листопада

Завтра, у вівторок, 12 листопада 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується прохолодна осіння погода без дощів та помірним вітром.
Прогноз погоди в Одесі на 12 листопада
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 3-5°C тепла, вдень 6-8°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 12 листопада
Хмарно з проясненнями. Вдень місцями невеликий дощ.
Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0-5°C тепла, вдень 5-10°C.
На автошляхах області видимість добра.
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