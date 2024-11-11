Прогноз погоды на вторник, 12 ноября

Завтра, во вторник, 12 ноября 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается прохладная осенняя погода без дождей и умеренным ветром.
Прогноз погоды в Одессе на 12 ноября
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 3-5°C тепла, днем 6-8°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 12 ноября
Облачно с прояснениями. Днем местами небольшой дождь.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 0-5°C тепла, днем 5-10°C.
На автодорогах области видимость хорошая.
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